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Кабмін заборонив використання дна осушеного Каховського водосховища

20:09 12.03.2024 |

Новини АПК, Україна

 

Кабінет міністрів заборонив передавання у власність та використання земель, які займало Каховське водосховище. Рішення ухвалено на засіданні 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Урядовим рішенням заборонено передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище.

Виняток передбачено для передавання у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.

Заборона діє на період воєнного стану та протягом п'яти років після його припинення чи скасування з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об'єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

Крім того, на законодавчому рівні планується ввести багаторічний мораторій на зміну цільового призначення суші, що з'явилася в результаті зникнення Каховського водосховища.

Законопроєкт передбачає заборону на формування, передавання у власність і користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, протягом 15 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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