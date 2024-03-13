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Кабмін заборонив використання дна осушеного Каховського водосховища
20:09 12.03.2024 |
Кабінет міністрів заборонив передавання у власність та використання земель, які займало Каховське водосховище. Рішення ухвалено на засіданні 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Урядовим рішенням заборонено передавання у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище.
Виняток передбачено для передавання у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд.
Заборона діє на період воєнного стану та протягом п'яти років після його припинення чи скасування з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.
Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об'єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.
Крім того, на законодавчому рівні планується ввести багаторічний мораторій на зміну цільового призначення суші, що з'явилася в результаті зникнення Каховського водосховища.
Законопроєкт передбачає заборону на формування, передавання у власність і користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, протягом 15 років.
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