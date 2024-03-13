Фермерам компенсують 3 млрд грн за розмінування земель

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Держава компенсує 80% вартості розмінування окремої ділянки. Загалом на ці цілі виділено 3 млрд грн.

Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах у системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції, фермери, які перебувають у стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто має податковий борг.

Забрудненими залишаються 156 000 кв. км українських територій, і це переважно землі сільськогосподарського призначення.

Україна за 10 років планує очистити 80% забруднених земель та зробити їх безпечними для використання.