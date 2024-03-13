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АНАЛІТИКА

Перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro відбудуться у травні-червні 2024 року - Шмигаль

18:21 12.03.2024 |

Новини АПК

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro відбудуться в травні-червні 2024 року.

"Гуманітарне розмінування. З початку 2024 року обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію. Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент - компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що спочатку на цю програму передбачалося виділити 2 млрд грн, але вдалося її збільшити до 3 млрд грн.

"Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт із розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики і створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування. Очікуємо, що перші подібні закупівлі відбудуться вже у травні-червні цього року", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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