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Уряд затвердив порядок використання коштів на компенсацію аграріям гуманітарного розмінування сільгоспугідь

18:18 12.03.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Рішенням передбачено, що одержувачами компенсації є юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми або фізичні особи-підприємці, які виробляють товарну сільгосппродукцію на земельних ділянках, що перебувають у їхній власності та/або орендованих ними земельних ділянках сільгосппризначення.

Уряд постановив, що компенсація здійснюється на безповоротній основі за фактично надані послуги сертифікованими операторами протимінної діяльності з розмінування земельних ділянок сільгосппризначення в поточному році в розмірі 80% вартості цих послуг за рахунок бюджетних коштів і 20% - коштів аграрія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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