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Українські аграрії почали посівну ще у трьох областях
16:50 12.03.2024 |
В Україні аграрії почали сівбу ярих культур урожаю 2024 року ще в трьох областях.
Про початок посівної на Хмельниччині, Буковині та деокупованій Херсонщині повідомили в ОВА цих областей, передає Укрінформ.
"Окремі господарства Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів розпочали сівбу ранніх ярих зернових культур. Зокрема ярого ячменю посіяно на площі 2,3 тис. гектарів та овес висіяний на 0,2 тис. га. Всього посіяно 2,5 тис гектарів ярини, що становить 1% до запланованих обсягів посіву ранніх зернових культур", - йдеться в повідомленні управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОВА.
За словами начальника управління Олега Омелянюка, посів гороху та ярої пшениці орієнтовно розпочнеться за півтора-два тижні.
Посадовець зазначив, що погода сприяє і ранньовесняному підживленню на площах озимих культур. Наразі в сільськогосподарських підприємствах підживлено озимих зернових культур та ріпаку на площі понад 180 тис. гектарів, або 60% до необхідного.
На Буковині посів ранніх ярих сільгоспкультур почали в Дністровському та Чернівецькому районах області.
«Наразі посіяно 0,6 тис. га (4,3% до прогнозу) ячменю ярого та 0,2 тис. га (7,4%) пшениці ярої», - повідомляє Чернівецька ОВА у Фейсбуці.
В обласній адміністрації зазначають, що в 2024 році ярі культури прогнозується посіяти на площі 223,2 тис. га, з них 80,4 тис. га - ярих зернових та зернобобових культур, 83,8 тис. га - технічних та олійних культур, 11,0 тис. га - кормових культур, 12,9 тис. га - овоче-баштанних культур та на площі 35,1 тис. га - посадити картоплі.
Крім того, з метою збереження вологи, під посів ярих культур проводиться підготовка ґрунту.
Також продовжується підживлення озимих сільгоспкультур, яких під урожай 2024 року посіяно на площі 51,4 тис. га (у т.ч. озимих зернових - 39,5 тис. га та ріпаку озимого - 11,9 тис. га). Посіви озимини знаходяться переважно в доброму стані. Погодні умови, що склались, - задовільні, запас вологи в ґрунті - достатній.
На деокупованій Херсонщині аграрії вже посіяли ярий ячмінь на площі 1 тисяча гектарів та горох на 660 гектарах. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
«Більшість наших озимих культур перебувають у задовільному стані. Зараз фермери вносять добрива, проводять обробку ґрунту, і вже розпочали сівбу ярих культур», - сказав Бутрій.
За його словами, цього року загальна площа посівів очікується на рівні 153 тис. гектарів. Це ярі зернові та зернобобові культури, технічні культури, а також баштанні, картопля та овочі.
Як зазначив перший заступник начальника Херсонської ОВА, минулий рік став викликом для сільськогосподарської галузі Херсонщини. Проте зусилля фермерів не були марними - вони успішно завершили посівну кампанію, зібрали врожай та засіяли більше 72 тис. гектарів озимини під урожай 2024 року. Це включає 46 тис. гектарів пшениці, майже 14 тис. гектарів ячменю і 12 тис. гектарів ріпаку. Цей показник втричі більший, ніж попереднього року.
Бутрій також розповів, що продовжується розмінування полів - збільшуються площі, доступні для посівів. Нині на деокупованій території обстежено й розміновано понад 196 тис. гектарів сільськогосподарських угідь. Це більше третини від загальної площі полів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні вже засіяли 68 тис. гектарів ярих зернових. Станом на 8 березня вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових - пшениці, ячменю, гороху та вівса.
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