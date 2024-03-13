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АНАЛІТИКА

Українська зернова асоціація прогнозує падіння урожаю зернових та олійних культур на 8%

13:57 12.03.2024 |

Новини АПК

 

У 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн, прогнозує Українська зернова асоціація. Це означатиме падіння на 8% у порівнянні з торішнім урожаєм, який становив 82,6 млн тонн.

Прогноз базується на середніх погодних умовах за останні п'ять років, тому поліпшення чи погіршення умов навесні та влітку можуть внести свої корективи. Потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

Прогнозується скорочення за всіма основними культурами, крім сої.

"Це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості цього року", - йдеться у повідомленні.

Найгірші очікування стосуються кукурудзи - аграрії зазнають збитки через надто низькі закупівельні ціни, обумовлені зниженням цін на світовому ринку.

Українська зернова асоціація прогнозує падіння урожаю зернових та олійних культур на 8%

 

За таких умов, експорт у новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн тонн. У нинішньому сезоні, за оцінкою УЗА, експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн тонн зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.


Українська зернова асоціація прогнозує падіння урожаю зернових та олійних культур на 8%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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