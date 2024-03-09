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В Україні запустили програму компенсації вартості сільгосптехніки
23:18 08.03.2024 |
Кабінет Міністрів запускає програму компенсації 25% вартості сільгосптехніки українського виробництва.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 березня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватись після вступу в дію рішення уряду та буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.
Для отримання часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграріям необхідно буде придбати техніку вітчизняного виробництва та подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію і підтвердні документи.
На реалізацію програми у держбюджеті передбачено 1 млрд грн.
"Надалі плануємо розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва", - зазначила очільниця міністерства Юлія Свириденко.
Як повідомлялося, за оцінкою Мінекономіки, реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва дозволить створити приблизно 9 тис. нових робочих місць і залучити 1,5 млрд грн додаткових податків у бюджет.
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