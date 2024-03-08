Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже засіяли 68 тисяч гектарів ярих зернових
13:30 08.03.2024 |
В Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових - пшениці, ячменю, гороху та вівса.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис. га. З них - 4,3 тис. га пшениці, 38,9 тис. га ячменю, 23,3 тис. га гороху та 1,5 тис. га вівса», - йдеться у повідомленні.
Найбільше посіяли аграрії Одещини - 33 тис. га. З них - 0,5 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменю, 14,3 тис. га гороху та 0,7 га вівса.
На Миколаївщини засіяли 0,7 тис. га пшениці, 11,5 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 0.2 вівса.
У Тернопільській області посіяли 0,8 тис. га пшениці, 4,3 тис. га ячменю та 0,7 тис. га гороху.
На Хмельниччині засіяли 2,2 тис. га ячменю та 0,3 вівса, а на Вінниччині - 1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю та 1,2 тис. га гороху.
Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 га.
Загалом допомога буде надана 1 500 фермерам із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей, з перевагою для господарств, що розташовані неподалік від лінії фронту. Обсяг наданої допомоги залежитиме від площі оброблюваних земель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
ТОП-НОВИНИ
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Світові ціни на продовольство впали за рік більш ніж на 10%
|Демобілізація строковиків відбудеться у квітні-травні - указ
|Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну
|На ХАЕС завезли перші партії американського ядерного палива
|В Україні вже засіяли 68 тисяч гектарів ярих зернових
|Нацбанк готує обмеження карткових переказів. Гетманцев розповів, кого вони зачеплять
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok