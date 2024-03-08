В Україні вже засіяли 68 тисяч гектарів ярих зернових

В Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових - пшениці, ячменю, гороху та вівса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тис. га. З них - 4,3 тис. га пшениці, 38,9 тис. га ячменю, 23,3 тис. га гороху та 1,5 тис. га вівса», - йдеться у повідомленні.

Найбільше посіяли аграрії Одещини - 33 тис. га. З них - 0,5 тис. га пшениці, 17,5 тис. га ячменю, 14,3 тис. га гороху та 0,7 га вівса.

На Миколаївщини засіяли 0,7 тис. га пшениці, 11,5 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 0.2 вівса.

У Тернопільській області посіяли 0,8 тис. га пшениці, 4,3 тис. га ячменю та 0,7 тис. га гороху.

На Хмельниччині засіяли 2,2 тис. га ячменю та 0,3 вівса, а на Вінниччині - 1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю та 1,2 тис. га гороху.

Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 га.

Загалом допомога буде надана 1 500 фермерам із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей, з перевагою для господарств, що розташовані неподалік від лінії фронту. Обсяг наданої допомоги залежитиме від площі оброблюваних земель.