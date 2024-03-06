Україна погодиться на обмеження торгівлі з ЄС, але вимагатиме заборонити зерно з Росії, – Мінекономіки

Україна готова погодитися на обмеження пільгового режиму торгівлі з ЄС, щоб досягти компромісу з Польщею, але натомість закликає заборонити імпорт російського зерна на рівні Євросоюзу.

Про це заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив виданню Financial Times, передає українська редакція Forbes.

За його словами, Україна підтримає запропоновані Єврокомісією заходи, які передбачають встановлення обмежень на імпорт яєць, курятини та цукру до ЄС, а також передбачають можливість для окремих країн закривати свої ринки для українського зерна.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду... керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС - це те, що нам усім потрібне. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", - заявив торговий представник України.

Експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50% - до 1,5 млн тонн у період з 2022 по 2023 рік.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що підтримає запровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна та іншої сільськогосподарської продукції на рівні ЄС.

Однак домогтися заборони на імпорт російського зерна на рівні всього ЄС буде складно, оскільки деякі держави-члени виступають проти такого кроку через побоювання, що він дестабілізує глобальні ринки і посилить економічну та соціальну кризу в країнах, що розвиваються, пише FT.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС. Водночас до нього внесуть зміни на вимогу Польщі.

Водночас Латвія першою серед країн ЄС тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено.

Після цього Туск заявляв, що Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключив відповідних кроків і з боку польської влади.

Зауважимо, що Польща заборонила ввезення низки видів аграрної продукції з України в індивідуальному порядку, не зважаючи на правила ЄС.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.