Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садівництва

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка розширює умови надання грантів за програмою «єРобота» на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, пропонується змінити умови щодо висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних ділянках.

Згідно з новими нормами, гранти надаються для висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних земельних ділянках, загальна площа якої/яких становить від 1 до 25 гектарів.

Допускається також розташування між земельними ділянками господарських шляхів, прогонів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, рубежів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, рослинних смуг, дерев, стежок, рівчаків, ярів, заболочених земель.

На гектар насаджень розмір компенсації вартості проєкту висадки винограду збільшено до 330 тис. грн.

Як повідомлялося, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У 2023 році видано 131 наказ на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (432,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.