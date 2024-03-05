В Україні за рік виловили понад 11 000 тонн риби

Промисловий вилов риби в Україні у 2023 році становив 11 190 тонн, свідчать дані Державного агентства меліорації та рибного господарства.

У порівнянні з 2022 роком він збільшився приблизно на 12%, але залишається набагато нижчим, ніж був до початку повномасштабної війни. Навіть не враховуючи вилов у Чорному та Азовському морях, який практично зник через бойові дії, у 2023 році у внутрішніх водоймах України було виловлено на 37% менше риби, ніж до війни.

Найбільше в Україні виловили:

→ карась - 3112 тонн;

→ лящ - 2162 тонни;

→ плітка (тараня) - 2148 тонн;

→ плоскирка - 1048 тонн;

→ судак - 528 тонн;

→ окунь - 336 тонн;

→ синець - 308 тонн;

→ товстолоб і білий амур - 262 тонни;

→ сазан (короп) - 217 тонн;

→ сом - 193 тонни.

Через війну зник вилов шпроту, бичків, рапани. У рази порівняно з довоєнними показниками скоротився вилов тюльки, хамси, оселедця тощо.

Найбільше риби зараз виловлюють на Кременчуцькому (4941 тонна) та Кам'янському (2493 тонни) водосховищах, а також на Дністрі й Дністровському лимані (1034 тонни).