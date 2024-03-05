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В Україні за рік виловили понад 11 000 тонн риби
13:28 05.03.2024 |
Промисловий вилов риби в Україні у 2023 році становив 11 190 тонн, свідчать дані Державного агентства меліорації та рибного господарства.
У порівнянні з 2022 роком він збільшився приблизно на 12%, але залишається набагато нижчим, ніж був до початку повномасштабної війни. Навіть не враховуючи вилов у Чорному та Азовському морях, який практично зник через бойові дії, у 2023 році у внутрішніх водоймах України було виловлено на 37% менше риби, ніж до війни.
Найбільше в Україні виловили:
→ карась - 3112 тонн;
→ лящ - 2162 тонни;
→ плітка (тараня) - 2148 тонн;
→ плоскирка - 1048 тонн;
→ судак - 528 тонн;
→ окунь - 336 тонн;
→ синець - 308 тонн;
→ товстолоб і білий амур - 262 тонни;
→ сазан (короп) - 217 тонн;
→ сом - 193 тонни.
Через війну зник вилов шпроту, бичків, рапани. У рази порівняно з довоєнними показниками скоротився вилов тюльки, хамси, оселедця тощо.
Найбільше риби зараз виловлюють на Кременчуцькому (4941 тонна) та Кам'янському (2493 тонни) водосховищах, а також на Дністрі й Дністровському лимані (1034 тонни).
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