Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч планує вийти на довоєнний рівень експорту агропродукції - ВАР

22:49 04.03.2024 |

Новини АПК

 

У лютому Україна експортувала більш як 5 млн тонн агропродукції саме Чорним морем, і це - частково повернення на довоєнні рівні.

Про це в Укрінформі під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

«У довоєнній перспективі було більше використання портової інфраструктури Миколаївської та Херсонської областей. Подекуди ми могли вивозити і по 7-8 млн тонн. Але за період повномасштабного вторгнення 5 млн т - найбільша цифра. Це позитивно впливає на підхід виробників до планування посівних кампаній», - зауважує Марчук.

За його словами, в довоєнний період Україна експортувала близько 60-65 млн т щороку. Зараз фактично залишається на тих же цифрах. Наразі планується експортувати близько 60 млн т зернових культур.

Однак, зауважив Марчук, з точки зору перспектив утраченої вигоди, тобто не отримання можливості збільшити свій зерновий запас і експортувати більше, держава зазнає втрат.

«Кожного року Україна збільшує кількість вирощеної продукції. До 2021 року в середньому вирощували до 80-90 млн т зернових та олійних культур. А в 2021 році - рекордні 110 млн т. Відповідно, якби ми мали можливість і далі працювати в межах своєї території, то цей потенціал міг би збільшуватись, а отже середній показник з експорту міг би зрости до 75-80 млн т зернових та олійних культур», - зазначив заступник голови ВАР.

Як повідомлялось, за 2021/2022 маркетинговий рік Україна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних на загальну суму 22,2 млрд дол. США. Зокрема, пшениці - 18,7 млн т (вартістю 4,8 млрд доларів), кукурудзи - 23,54 млн т (5,8 млрд дол.), ячменю - 5,74 млн т (1,3 млрд дол.), жита - 161,5 тис. т, гречки і проса - 100 тис. т.

Приблизно 7 млн га землі не задіяні під час посівної кампанії - це території, які тимчасово окуповані, або не можуть бути використані через замінування та часткову забрудненість.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3135
  0,1560
 0,41
EUR
 1
 41,5433
  0,2798
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1295  0,05 0,12 38,6559  0,03 0,08
EUR 41,3582  0,12 0,29 42,0532  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес