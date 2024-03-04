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АНАЛІТИКА

Україна в поточному році робитиме ставку на олійні культури - Аграрна рада

17:23 04.03.2024 |

Новини АПК

 

Україні не вистачає коштів на фінансування посівної, тому у поточному маркетинговому році посіви кукурудзи та соняшнику скоріш за все будуть зменшені, а ставка робитиметься на олійні культури.

Про це в Укрінформі під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Не вистачає обігових коштів. Коли ти сьогодні продаєш кукурудзу в збиток, собівартість якої коштувала більше 6 тис. грн, а пропонують 4.5 - 5 тис. грн, розумієш, що скоріш за все не будеш закладати цю культуру на посіви. Власне ми будемо констатувати факт, що напевно цей сезон, як і минулий, буде відзначений зменшенням кількості посіву кукурудзи. Можливо, буде зменшення посіву соняшнику. Але буде робитися ставка на олійну культуру - сою і ярий ріпак, адже це ті культури, які дають мінімальну маржинальність", - повідомив Марчук.

Як повідомлялось, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
 

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