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АНАЛІТИКА

Україна посилює контроль за засобами захисту рослин відповідно до правил ЄС

22:44 01.03.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби», який встановлює процедури розміщення на ринку ЗЗР та добрив відповідно до правил, діючих в ЄС.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

«Уряд підтримав законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби». Документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у законопроєкті встановлені вимоги щодо обов'язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок.

Документ визначає перелік речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин.

Із набранням чинності закону в Україні буде запроваджено європейське маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту, а також ідентифікація препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами.

Регулюватиме закон і обіг добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добривних засобів встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.

Як повідомлялося, Україна майже не отримує зауважень щодо якості експортованої в Європу вітчизняної агропродукції; претензії з боку європейських країн становлять не більше 0,1% експортних обсягів.
 

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