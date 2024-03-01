Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 23:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна посилює контроль за засобами захисту рослин відповідно до правил ЄС
22:44 01.03.2024 |
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби», який встановлює процедури розміщення на ринку ЗЗР та добрив відповідно до правил, діючих в ЄС.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.
«Уряд підтримав законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби». Документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у законопроєкті встановлені вимоги щодо обов'язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок.
Документ визначає перелік речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин.
Із набранням чинності закону в Україні буде запроваджено європейське маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту, а також ідентифікація препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами.
Регулюватиме закон і обіг добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добривних засобів встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.
Як повідомлялося, Україна майже не отримує зауважень щодо якості експортованої в Європу вітчизняної агропродукції; претензії з боку європейських країн становлять не більше 0,1% експортних обсягів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
|Європарламент стурбований обмеженням виїзду депутатів за кордон
|Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
|Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні - резолюція
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія вирішила допомагати Україні грошима, а не вугіллям
|Ще дев'ять компаній отримали пільги на митниці. Тепер таких 30
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|Страхування від воєнних ризиків: програму Unity розширили на всі невійськові вантажі
|Уряд удосконалив модель підтримки виробників «зеленої» енергії
|Уряд затвердив технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів
Бізнес
|Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring
|На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
|Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман