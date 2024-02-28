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В Україні розпочалася весняна посівна кампанія
17:57 27.02.2024 |
Завдяки теплій погоді на півдні України розпочалася весняна посівна кампанія, першими її розпочали аграрії Одещини.
Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
Так, за даними Одеської обласної військової адміністрації, аграрії регіону вже посіяли 7,5 тис. га ярого ячменю та 4,2 тис. га гороху.
Зазначається, що цьогоріч на Одещині суттєво збільшили посівні площі під горохом через проблеми з посухою. В області вперше посіяли 68 тис. га озимого гороху, ще планується засіяти близько 40 тис. га ярим горохом.
Загалом у 2024 році в області планують збільшити посівні площі та посіяти: 266 тис. га зернових, 464,5 тис. га технічних, 37,9 тис. га овоче-баштанних та картоплі, 21 тис. га кормових культур.
Щодо стану озимих, то в північній частині області 90% посівів знаходяться в доброму та задовільному стані й особливих хвилювань в аграріїв не викликає. Проте в центральних та південних районах області близько 50% лише посівів знаходяться в доброму та задовільному стані, а інша половина характеризується, як слабкі та зріджені.
Всього в області посіяно 862 тис. га озимих, з них: 556,4 тис. га пшениці, 172,2 тис. га ячменю, 133,3 тис. га ріпаку.
Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики станом на кінець 2023 року, в Україні зібрали 79,2 млн тонн урожаю, з яких 58,39 млн тонн зернових та 20,76 млн тонн олійних культур.
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