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АНАЛІТИКА

Мінекономіки визначило три ключові показники вартості розмінування земель сільгосппризначення

09:40 27.02.2024 |

Новини АПК

 

Наявність рослинності, ступінь забрудненості ділянки й тип ґрунтів - такі ключові показники, що визначають вартість розмінування земель сільгосппризначення, виділило Міністерство економіки України, повідомив заступник міністра Ігор Безкаравайний на українсько-польській конференції з розмінування, організованій Польським агентством інвестицій і торгівлі в посольстві Польщі в Україні цього тижня.

"Найбільшою проблемою на нинішньому етапі є ціноутворення. Ми починаємо розробляти модель розрахунку вартості робіт. Ми ідентифікували три показники, які впливатимуть на вартість робіт: наявність рослинності, ступінь забрудненості ділянки й тип ґрунтів", - сказав заступник міністра.

За його словами, ще одне важливе питання - формування прозорої науково обґрунтованої системи пріоритету розмінування ділянок. "Нам потрібна модель, за якою ми визначатимемо, яку територію буде розміновано в першу чергу, яку - в другу, яку - в третю. Можливо, що серед двох схожих ділянок одну буде розміновано швидко, а другу, можливо, ніколи через надзвичайно високий рівень забруднення", - пояснив Безкаравайний.

Він уточнив, що на сьогодні в Україні працюють 3500 саперів, чого замало для розмінування. "Це дуже мало. Скільки потрібно, поки ніхто у світі не може оцінити. Потрібні фахівці і з обстеження, і ті, які можуть переміщувати й знищувати вибухонебезпечні предмети", - наголосив заступник глави Мінекономіки.

За його словами, повністю знищені Бахмут чи Мар'їнку розміновуватиме держава з огляду на складність робіт.

За даними заступника начальника відділу управління інформації Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Євгена Зубаревського, у деяких місцях щільність мінування становить 2,5 міни на 1 кв. м.

"Після звільнення територій знешкодження вибухонебезпечних предметів здійснюватимуть підрозділи Сил безпеки та оборони", - сказав Зубаревський.

За його словами, з лютого 2022 року 6 млн громадян України перебувають під впливом забруднення вибухонебезпечними предметами. Сталося 611 вибухів у цивільних районах, унаслідок яких загинула 281 особа, поранень дістали 600 людей. Половина інцидентів сталася у Харківській, Херсонській і Миколаївській областях, 75% інцидентів сталося від мін.

"Процес розмінування та відновлення буде надзвичайно важким і тривалим, і його треба розпочинати вже. Я розраховую на польсько-українську співпрацю... Там, де ми можемо розвивати співпрацю, треба її розвивати. Разом ми можемо зробити набагато більше", - наголосив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи.

Менеджер з розвитку бізнесу Польського агентства з інвестицій і торгівлі Тетяна Чужа повідомила, що інтерес до участі в процесі розмінування виявили кілька десятків польських компаній з відповідним досвідом роботи, які розглядають розмінування як перший крок до відновлення.

У питаннях гуманітарного розмінування очікується ухвалення кількох важливих рішень на засіданні польсько-української міжурядової комісії, що відбудеться в березні 2024 року, повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва та торгівлі Міністерства економічного розвитку Польщі Александер Семашко.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку вартість розмінування території України може сягнути $37,4 млрд. Станом на жовтень 2023 року Україна залучила від європейських держав близько $500 млн на розмінування. Потенційно забрудненою територією вважається площа 174 тис. кв. км, з яких протягом минулого року було повернено у використання 18 тис. кв. км.

Кількість сертифікованих операторів з розмінування у 2023 році зросла з 6 до 30, у 2024 році очікують сертифікації ще 50 операторів. Роботи з розмінування здійснюють 58 спеціальних машин, зокрема 33 використовує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. До кінця року очікується постачання в Україну ще 100 машин для розмінування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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