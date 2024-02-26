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АНАЛІТИКА

Аграрії з початку року отримали ₴10 мільйонів на розвиток садів і теплиць

11:55 26.02.2024 |

Новини АПК

 

Ще два агропідприємства отримали ₴4 мільйони на розвиток садівництва і тепличного господарства за урядовою грантовою програмою «єРобота»; загальна сума грантів із початку 2024 року зросла до ₴10 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Загалом з початку 2024 року понад ₴10 мільйонів виплатили чотирьом виробникам. Зокрема, на сади виплачено ₴6,2 мільйони двом господарствам. Ще два - отримали ₴4 мільйони на теплиці", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що з початку дії програми виплачено ₴715,1 мільйона 161 суб'єкту господарювання. Зокрема, ₴543,3 мільйона отримали 128 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ₴171,8 мільйона - 33 підприємства на теплиці.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг - можливість для кожного охочого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

У 2023 році видано грантів для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства на ₴440,8 мільйона і тепличного господарства - на ₴159,4 мільйона. Відповідно, планується створення близько 15 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більш як ₴10 мільйонів. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов'язковою умовою є працевлаштування певної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від виду насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних робітників на гектар.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024 - 2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
 

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