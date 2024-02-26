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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Україна у січні експортувала «морським коридором» 12 мільйонів тонн зерна
09:03 26.02.2024 |
Функціонування «морського коридору» дало змогу Україні у січні експортувати 12 млн тонн зернових, що дорівнює обсягам довоєнного періоду.
Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Запуск нового морського коридору дозволив експортувати у січні рекордні 12 мільйонів тонн зернових, що, по суті, дорівнює обсягам довоєнного періоду. У лютому, який ще не закінчився, очікується показник у 8,5 млн тонни, що також перевершує довоєнні показники", - зазначила Свириденко.
За її словами, завдання уряду на цей рік - зробити все, щоб економіка стала більш самодостатньою.
"Ми маємо стати більш самозарадними для того, щоб мати меншу залежність від мінливих зовнішніх чинників. І очевидне завдання номер один зараз - це розвиток оборонно-промислового комплексу, що важливо як для підвищення обороноздатності, так і для підняття всієї економіки ", - підкреслила урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, віцепремʼєр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у 2023 році чорноморським "коридором", який був відкритий після завершення зернової ініціативи, вивезено майже 27 млн тонн вантажів, 70% яких становить аграрна продукція.
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