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АНАЛІТИКА

Україна у січні експортувала «морським коридором» 12 мільйонів тонн зерна

09:03 26.02.2024 |

Новини АПК

 


Функціонування «морського коридору» дало змогу Україні у січні експортувати 12 млн тонн зернових, що дорівнює обсягам довоєнного періоду.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запуск нового морського коридору дозволив експортувати у січні рекордні 12 мільйонів тонн зернових, що, по суті, дорівнює обсягам довоєнного періоду. У лютому, який ще не закінчився, очікується показник у 8,5 млн тонни, що також перевершує довоєнні показники", - зазначила Свириденко.

За її словами, завдання уряду на цей рік - зробити все, щоб економіка стала більш самодостатньою.

"Ми маємо стати більш самозарадними для того, щоб мати меншу залежність від мінливих зовнішніх чинників. І очевидне завдання номер один зараз - це розвиток оборонно-промислового комплексу, що важливо як для підвищення обороноздатності, так і для підняття всієї економіки ", - підкреслила урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, віцепремʼєр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у 2023 році чорноморським "коридором", який був відкритий після завершення зернової ініціативи, вивезено майже 27 млн тонн вантажів, 70% яких становить аграрна продукція.
 

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