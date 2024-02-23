Українські аграрії привезли на кордон із Польщею розстріляну сільгосптехніку

Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею.

Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова» і перебуватиме там до кінця березня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.

Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області. Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро.

Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п'ятеро загинули.

Загалом український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка на 5,8 млрд дол.

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ - 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, - 398 млн дол., тваринництву - 254 млн дол., аквакультурі та рибальству - 35 млн дол.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестують проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

Сьогодні, 23 лютого, близько 9-ї години ранку на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, який прямував до Німеччини.