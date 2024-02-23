Рада запровадила в Україні електронні аграрні розписки

Верховна Рада прийняла у другому читанні та цілому закон про введення в Україні електронних аграрних розписок.

Про це народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що відповідний законопроєкт №9266 підтримали 263 депутати.

Згідно із пояснювальною запискою, документ впроваджує електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. При цьому він не скасовує закон про аграрні розписки, а вводить новий фінансовий інструмент кредитування сільськогосподарського виробництва.

Електронна аграрна розписка буде самостійним предметом обігу на ринках капіталу, зможе бути об'єктом купівлі-продажу та інших правочинів, джерелом одержання прибутку, виступатиме різновидом грошового капіталу.

Передбачене створення реєстру електронних аграрних розписок. Заставою до таких розписок можуть бути як майбутній врожай сільськогосподарської продукції, так і живі тварини і продукти тваринного походження.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про аграрні розписки у листопаді 2012 року. Відповідно до закону, аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Станом на початок 2022 року виробники видали понад 8 тис. аграрних розписок на суму більш ніж еквівалент 1,9 млрд дол. Обсяг ринку аграрних розписок до війни становив еквівалент 600 млн дол. щорічно. З початку 2022 року станом на 01.07.2022 року було видано ще 480 аграрних розписок на 3,7 млрд грн.