Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 02:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада запровадила в Україні електронні аграрні розписки
23:36 22.02.2024 |
Верховна Рада прийняла у другому читанні та цілому закон про введення в Україні електронних аграрних розписок.
Про це народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Він зазначив, що відповідний законопроєкт №9266 підтримали 263 депутати.
Згідно із пояснювальною запискою, документ впроваджує електронні аграрні розписки як неемісійні цінні папери в електронній формі. При цьому він не скасовує закон про аграрні розписки, а вводить новий фінансовий інструмент кредитування сільськогосподарського виробництва.
Електронна аграрна розписка буде самостійним предметом обігу на ринках капіталу, зможе бути об'єктом купівлі-продажу та інших правочинів, джерелом одержання прибутку, виступатиме різновидом грошового капіталу.
Передбачене створення реєстру електронних аграрних розписок. Заставою до таких розписок можуть бути як майбутній врожай сільськогосподарської продукції, так і живі тварини і продукти тваринного походження.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про аграрні розписки у листопаді 2012 року. Відповідно до закону, аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.
Станом на початок 2022 року виробники видали понад 8 тис. аграрних розписок на суму більш ніж еквівалент 1,9 млрд дол. Обсяг ринку аграрних розписок до війни становив еквівалент 600 млн дол. щорічно. З початку 2022 року станом на 01.07.2022 року було видано ще 480 аграрних розписок на 3,7 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
|Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE
|Рада запровадила в Україні електронні аграрні розписки
|Італійські підприємці хочуть розвивати вітрову та гідроенергію на Буковині
|Японія допоможе Україні з модернізацією газових компресорних станцій
|Зеленський визначив, чим займатиметься уповноважений із безпекових гарантій
|Рада ухвалила законопроєкт про Комісію цінних паперів і реформу ринку капіталів
Бізнес
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
|Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
|США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів