Ціни на ріпчасту цибулю знизилися вперше з початку року - EastFruit

Цього тижня українські фермери почали розпродавати цибулю зі сховищ, внаслідок чого ріпчаста цибуля надходить у продаж по 8-14 грн/кг (0,21-0,36 дол./кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Як повідомляють аналітики проєкту, виробники змушені розпочати активну реалізацію запасів цибулі через поступове зниження її якості. Українські фермери та оптові компанії останніми днями постійно повідомляють про те, що цибуля у сховищах швидко псується, і продавати її з кожним днем стає дедалі важче.

У ситуації, що склалася, власники якісної цибулі ухвалили рішення і зовсім відмовитися від продажу і заявили про намір відновити реалізацію не раніше середини березня цього року.

Аналітики зазначають, що в аналогічний період минулого року ріпчаста цибуля в Україні надходила в продаж у середньому в 3,6 раза дорожче, ніж сьогодні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у лютому вперше за 5 місяців почали падати ціни на картоплю.