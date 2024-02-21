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АНАЛІТИКА

УЗ закликала аграріїв переорієнтувати вантажопотоки на Угорщину

23:28 20.02.2024 |

Новини АПК

 

Заступник директора департаменту комерційної роботи компанії "Укрзалізниця" Валерій Ткачов закликав аграріїв переорієнтуватися з польського на угорський напрямок у зв'язку зі спробами польських фермерів блокувати залізничні колії.

"У Польщі відбуваються страйки аграріїв. Не знаю, чим вони викликані, але сьогодні вже дійшло до блокування залізничних перевезень - під'їзних колій деяких терміналів і навіть спроби блокування магістральних шляхів. Ми очікуємо реакції правоохоронців Польщі. І взагалі необхідно якось вирішити цю ситуацію. Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І, будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки й продовжуйте експортувати", - сказав він на онлайн-зустрічі з угорськими перевізниками у вівторок.

На сьогодні угорські стики недозавантажені, зазначив Ткачов. За його словами, є додаткові можливості збільшувати експорт та імпорт вантажів.

Раніше повідомлялося, що польські фермери-протестувальники біля ПП "Медика - Шегині" відкрили вантажний контейнер із с/г продукцією, вона висипалася на рейки. Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи цей інцидент, назвав його "черговою політичною провокацією, спрямованою на розкол народів".

Польські протестувальники також блокували пасажирський поїзд №119 Київ-Хелм і робили спроби заблокувати два вантажні потяги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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