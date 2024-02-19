Ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися на 100-200 грн/т через надлишок борошна на складах

Більшість українських борошномелів минулого тижня почали знижувати закупівельні ціни на продовольчу пшеницю, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Чинять тиск на ціни відповідна динаміка в секторі зернових на експортному ринку та деяке зниження попиту з боку трейдерів, а також складнощі з реалізацією готової продукції (особливо борошна), та значне накопичення її в деяких переробників", - зазначили аналітики та додали, що більш активне зниження цін стримує недостатня кількість пропозицій пшениці борошномельної якості.

Більшість переробників, за даними на 16 лютого, готові були платити за пшеницю 2-го і 3-го класу в межах 6500-7600 грн/т і 5700-7000 грн/т СРТ відповідно, що нижче показників кінця минулого тижня на 100-200 грн/т, констатували в "АПК-Інформ".