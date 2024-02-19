Україна може заборонити імпорт польської агропродукції, рішення ухвалять до кінця лютого

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону. Про це в коментарі Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", - сказав Сольський.

За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. "Подивимося, що відбуватиметься", - додав він.

Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточив співрозмовник Forbes в уряді.

"Будемо вести активні переговори з польською стороною і, виходячи з їхньої результативності, ухвалюватимемо рішення", - додав Сольський.

Польща сподівається до кінця березня домовитися з Україною щодо експортних квот на агропродукцію.

Протестувальники оголосили міністру, що якщо уряд не розв'яже питання з українським експортом до 20 лютого, коли заплановано загальнонаціональний страйк аграріїв, "ми закриємо кордон по-своєму".