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Україна може заборонити імпорт польської агропродукції, рішення ухвалять до кінця лютого
09:03 19.02.2024 |
Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону. Про це в коментарі Forbes розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", - сказав Сольський.
За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. "Подивимося, що відбуватиметься", - додав він.
Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, уточив співрозмовник Forbes в уряді.
"Будемо вести активні переговори з польською стороною і, виходячи з їхньої результативності, ухвалюватимемо рішення", - додав Сольський.
Польща сподівається до кінця березня домовитися з Україною щодо експортних квот на агропродукцію.
Протестувальники оголосили міністру, що якщо уряд не розв'яже питання з українським експортом до 20 лютого, коли заплановано загальнонаціональний страйк аграріїв, "ми закриємо кордон по-своєму".
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