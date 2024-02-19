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В Україні картопля подешевшала на 12% - EastFruit
10:43 19.02.2024 |
В Україні ціни на картоплю впали до 14-20 грн/кг ($0,37-0,52/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що українські фермери продовжують знижувати ціни на картоплю, але інтерес покупців залишається вкрай низьким.
На цьому тижні пропозиція картоплі на українському ринку значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги картоплі. Прийняти таке рішення виробники були змушені у зв'язку зі зниженням попиту і погіршенням якості даної продукції.
Водночас, наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, з огляду на досить низький попит на дану продукцію, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у лютому вперше за 5 місяців почали падати ціни на картоплю.
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