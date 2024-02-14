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АНАЛІТИКА

Україна не заперечує проти перевірок української агропродукції польською фітосанітарною службою - Сольський

23:45 13.02.2024 |

Новини АПК

 

Україна не заперечує проти перевірок польською ветеринарною та фітосанітарною інспекціями української агропродукції, що експортується або прямує транзитом через Польщу, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі національного телемарафону.

"Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - сказав він, коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака, який у понеділок повідомив про майбутні перевірки всієї української агропродукції, оскільки польська влада підозрює, що після транзитну територією Польщі українські товари повертаються з Німеччини та інших країн знову до Польщі, але вже під виглядом виробленої в Європейському Союзі продукції.

За інформацією Сольського, українській стороні невідомо про подібні прецеденти.

"Це як мінімум економічно невигідно везти (агропродукцію - ІФ-У) до Гамбурга, а потім назад до Варшави. Це так не працює. Так само, як везти до Вільнюса, а потім назад", - пояснив міністр.

Він також розповів, що під час переговорів зі своїм литовським колегою у вівторок поцікавився, чи відомі йому такі випадки реекспорту української агропродукції, й отримав відповідь, що наразі подібної інформації Литва не має, але питання буде вивчено.

Сольський уточнив, що через Польщу прямує дуже невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту агропродукції через українські порти Великої Одеси, "Чорноморськ" і "Південний".

"Ситуація (з експортом Чорним морем - ІФ-У) повернулася до довоєнної. Якщо навіть зараз анулювати всі заборони (односторонні заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Словаччини та Угорщини - ІФ-У), то все одно на кордоні з Польщею ціна для транспортування більшості зерна з більшої частини території України була би неконкурентною", - запевнив міністр і додав, що в Україні спокійно ставляться до перевірок і не бояться їх.

Відповідаючи на запитання про перспективи публікації нових списків компаній-імпортерів зерна в Польщі 2023 року, Сольський сказав, що Україна теж з цікавістю з ними ознайомиться. Він також нагадав старий прокурорський анекдот, згідно з яким у будь-якому розслідуванні найголовніше не вийти на самих себе.

"Ми з нетерпінням очікуємо цих результатів і очікуємо висновків польських колег", - резюмував міністр агрополітики України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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