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У Рівненській області побудували найпотужніший на заході України комбікормовий завод

11:54 13.02.2024 |

Новини АПК

У Рівненській області побудували найпотужніший на заході України комбікормовий завод

 

У Рівненській області завершилось будівництво найпотужнішого на заході України комбікормового заводу, повідомили компанія-підряник "Реноме Євробуд" та голова області Олександр Коваль.

Його потужність - 30 тонн на годину, підприємство розташоване біля села Крупець Радивилівського району та входить до агрокорпорації "Крупець" Володимира Варфалюка та його синів. На ньому вироблятимуть розсипчасті та гранульовані комбікорми, а також кормові добавки для птиці, великої рогатої худоби та свиней.

"Вдячний бізнесу, що вірить в нашу перемогу і не боїться вкладати кошти в розвиток регіону. Поява такого підприємства - це не лише про розвиток тваринництва на Рівненщині, а й про додаткові робочі місця, наповнення бюджетів та розвиток території", - прокоментував будівництво голова області.


До складу агрохолдингу входять птахофабрики "Крупецьагроптиця" (де вирощують курчат-бройлерів) і "Крупець", Крупецький комбікормовий завод, сільськогосподарське підприємство "Агропан Крупець", а також олійня "КрупОйлКорм".

У 2023 році Рівненська ОДА повідомляла, що Крупець будує також нову птахофабрику в селі Ситне Дубенського району.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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