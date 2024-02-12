У Польщі планують перевіряти все зерно з України, яке йде транзитом до інших країн

Польські служби перевірятимуть на кордоні все українське збіжжя, яке йде транзитом через країну до інших країн та портів.

Про це в понеділок в інтерв'ю PAP повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села РП Міхал Колодзєйчак, передає Укрінформ.

"Сьогодні підуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все збіжжя на кордоні (з Україною - ред.), яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту, і є тільки транзитним збіжжям",- заявив Колодзєйчак.

Заступник міністра пояснив, що це робитиметься тому, що після того, яке це збіжжя потрапляє транзитом до Німеччини і там з'ясовується, що воно поганої якості, то воно "на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя". Він додав, що схожі випадки є також в портах.

"Це збіжжя не повертається в Україну, а до Польщі", - наголосив Колодзєйчак.

Він зазначив, що звернеться щодо отримання детальних даних про українське збіжжя, яке було повернуте до Польщі як неякісне з Німеччини та портів.

Польський урядовець повідомив, що він також доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої польські аграрії зможуть повідомляти про проблеми та порушення в телефонному та онлайн-режимі безпосередньо до міністерства.

Як відомо, прем'єр Польщі Туск в неділю заявив, що наростаючі економічні проблеми, зокрема, ситуація на кордоні з польськими аграріями і перевізниками, може призвести до зростання антиукраїнських сентиментів у Польщі. Глава польського уряду також зауважив, що слід знайти відповідь на питання, чому, попри ембарго, все ще багато агропродукції з України перетинає кордон, і в цьому контексті слід звернути увагу на роботу прикордонних служб. Туск поінформував, що вибіркові перевірки щодо вантажних перевезень розпочалися також на польсько-литовському кордоні. Він підкреслив, що Варшава стежитиме також за польсько-литовським кордоном у контексті можливого потрапляння до Польщі українських агропродуктів.

Польські аграрії 9 лютого розпочали блокування декількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

Як повідомляв Укрінформ, поліція польського міста Хелм з'ясовує деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську. За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу.

Попередній уряд Матеуша Моравецького з 15 вересня минулого року в односторонньому порядку запровадив ембарго на ввезення українського збіжжя (пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник) на внутрішній ринок Польщі після того, як Єврокомісія відмовилася продовжити цю заборону на рівні ЄС. Новий уряд Дональда Туска вирішив поки не скасовувати це ембарго.