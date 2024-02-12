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АНАЛІТИКА

В Україні через теплу погоду впали ціни на моркву - EastFruit

10:53 12.02.2024 |

Новини АПК

 

В Україні ціни на моркву впали до 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що падінню цін сприяє збільшення пропозиції моркви з місцевих господарств. Через досить теплу погоду якість цієї продукції в сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси.

Водночас гравці ринку зазначають, що великі виробники, які мають достатньо потужностей для зберігання, вважають за краще тимчасово зупинити продажі моркви з огляду на доволі велику пропозицію на ринку.

Станом на 8 лютого 2024 року ціна на моркву в Україні в середньому була на 53% нижча, ніж на початку лютого 2023 року. При цьому більшість учасників ринку не виключають ймовірності подальшого зниження цін на дану продукцію, що пов'язано з досить невисокою торговою активністю в цьому сегменті.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у лютому вперше за 5 місяців подешевшала картопля.
 

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