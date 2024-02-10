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Цієї весни в Україні не очікуємо збільшення посівних площ - Сольський
22:52 09.02.2024 |
У Міністерстві аграрної політики та продовольства сподіваються, що посівні площі в Україні навесні 2024 року будуть на рівні минулорічних, хоч не виключають і їх певного скорочення за негативного сценарію.
Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.
«Я не очікую якихось кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі і зменшаться, то це буде дуже незначне зменшення», - сказав Сольський.
Він нагадав, що під урожай 2023 року українські аграрії засіяли 12,75 млн га ярих культур. З них 4 млн га кукурудзи, 5,3 млн га соняшнику та 1,78 млн га сої.
За словами Сольського, через погані погодні умови минулої осені було посіяно менше озимої пшениці - 4,2 млн га проти 4,4 млн га у 2022 році.
«Збільшення загальних посівних площ (цьогоріч - ред.) точно не буде. Я допускаю їх скорочення, і відразу виникає питання: що тоді сіяти? У нас є тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза», - сказав міністр.
За його словами, аграрії намагатимуться збільшити посівні площі під сою, але серйозною перешкодою може стати брак якісного насіння. На думку Сольського, відносно низькі ціни на насіння соняшнику та обов'язкова сівозміна перешкоджатимуть збільшенню посівних площ під цією культурою.
У 2023 році Україна зібрала близько 28,7 млн т кукурудзи, але частина її досі залишається не зібраною на полях. Загалом зернові культури з було обмолочено на майже 91% площ.
За словами Сольського, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але про якість майбутнього врожаю говорити зарано. Брак коштів в аграріїв, спричинений війною та труднощами з експортом, змусив їх економити і використовувати насіння пшениці нижчої якості.
Для України вкрай важливо зберегти свою сільськогосподарську галузь, наголосив міністр. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була четвертим найбільшим постачальником зерна у світі, а у вартісному вимірі агропромислова продукція становила половину всього українського експорту.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Національної академії аграрних наук України, через війну Україна втратила 19,3% посівних площ. Загалом, станом на сьогодні українські аграрії не використовують понад 5 млн га орних земель.
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