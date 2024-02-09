Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною
17:41 09.02.2024 |
У п'ятницю угорські фермери влаштували протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє бізнесове угорське видання Világgazdaság.
Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону.
Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.
Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, "а не намагатися знищити європейське село своїми заходами".
Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що "Україна може зруйнувати європейське сільське господарство" й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.
Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" повідомив, що угорська сторона завчасно надала їм інформацію про акцію фермерів.
Він додав, що за даними угорських прикордонників, рух для вантажівок не блокуватиметься.
"Власне сьогодні ми відмічали, що інтенсивність руху вантажних транспортних засобів забезпечується як і раніше інтенсивно, ускладнень для руху не фіксувалося", - зазначив Демченко.
Нагадаємо, у п'ятницю через акції протесту польських фермерів у п'ятницю ускладнено рух через пункти пропуску "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".
Формально причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на майже 9 мільярдів
|Нижче 27 грн/л: середні ціни на газ впали на 50 коп.
|Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів становлять ₴130 мільярдів
|Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною
|Кувейт відкрив ринок для українських експортерів риби
|Кабмін призначив нового очільника Мінветеранів
|Prozorro Market став обов'язковим інструментом для держзакупівель продуктів харчування
Бізнес
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент