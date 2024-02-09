Кувейт відкрив ринок для українських експортерів риби

Українські виробники риби та рибних продуктів відтепер можуть експортувати свою продукцію до Держави Кувейт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Це вже другий зовнішній ринок для українських експортерів, який МЗС та Держпродспоживслужба відкривають цього тижня. Першим був китайський для виробників меду, нині катарський для виробників риби та рибних продуктів. Переговори з іноземними партнерами щодо спрощення виходу українських товарів на іноземні ринки тривають. Це важлива частина нашої роботи та ширшої стратегії зі створення нових можливостей у світі для українського бізнесу", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що сертифікат здоров'я для експорту морських та річкових водних тварин (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірні, в тому числі вирощені в господарствах) та продуктів з них з України до Держави Кувейт оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

"Продовжуємо роботу спільно з командою МЗС на міжнародній арені, а саме відкриття нових ринків збуту для української продукції. В пріоритеті - відкриття ринків країн Азії та Північної Америки", - наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

У відомстві додають, що наразі погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт з України риби та рибних продуктів до: Європейського Союзу, Азербайджану, Великої Британії, Ізраїля, Іраку, Катару, Кувейту, Молдови, Саудівської Аравії, Сербії, Таджикистану, Туреччини, Туркменістану та Узбекистану.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році Кувейт відкрив ринок для українського м'яса птиці та продуктів з нього.