Польський єврокомісар підтримав вимогу фермерів обмежити експорт аграрних товарів з України

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський підтримав вимоги польських фермерів, які заблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це йдеться у листі єврокомісара на адресу польських протестувальників, оприлюдненому на його сторінці у соцмережі "Х".

"Шановні фермери, учасники протестів! Ще раз дякую за продовольчу безпеку, яку ви забезпечуєте усім нам, і за ваші зусилля для захисту довкілля, клімату та благополуччя тварин. Я з вами, я поважаю ваш протест, я підтримую ваші вимоги", - написав Войцеховський.

Єврокомісар нагадав, що імпорт зерна з України до сусідніх країн ЄС припинено, і пообіцяв санкціонувати обмеження на ввезення цукру, м'яса птиці та яєць з України. За його словами, вже підготовлено відповідний проєкт рішення на рівні ЄС.

Войцеховський також перерахував кроки для задоволення інших вимог польських фермерів щодо скасування обмежень на використання пестицидів, збільшення дотацій тощо.

Водночас єврокомісар запевнив фермерів-страйкарів, що продовжує виступати в Європейському Союзі за збільшення прямих дотацій у 2024 році. Він також запропонував звільнити фермерів від будь-яких санкцій за недотримання умов землеробства (пар, сівозміна, зимове укриття) у зв'язку з "надзвичайними обставинами", якими він назвав війну в Україні.

Єврокомісар пообіцяв, що спробує домогтися значного збільшення сільськогосподарського бюджету ЄС на період після 2027 року, а також для допомоги фермерам у кризових ситуаціях. Крім того, він вимагатиме продовження після червня 2024 року державної допомоги аграріям через війну Україні.

"З наведеного вище видно, що я домігся 100% того, що було можливо, і щонайменше 50% того, що було неможливо, наприклад, заборони на імпорт з України", - написав Войцеховський.