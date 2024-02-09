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АНАЛІТИКА

Польські фермери вперше блокуватимуть експорт українських товарів залізницею

 

Польські фермери з 9 лютого перешкоджатимуть розвантаженню агропродукції з України в пункті пропуску " Хрубешув - Володимир-Волинський".

Про це повідомили у Державній митній службі у Telegram.

"За інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув - Володимир-Волинський" (ст. "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Як повідомлялося, у межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три - 9 лютого, ще два - 12 лютого.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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