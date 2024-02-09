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Польський міністр про імпорт з України: потрібна буде повна блокада в окремих сферах
13:27 09.02.2024 |
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.
Про це він сказав в ефірі Польського радіо, повідомляє "Європейська правда".
"У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі", - сказав міністр.
Як він пояснив, "Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для притоку товарів з України, без мит, без квот".
"Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада", - сказав Секерський.
"Протести польських, французьких і німецьких фермерів (...) були дуже корисними для тиску на ЄК (...) це прийнятні форми протесту. Ми провели зустріч з представниками всіх профспілок і фермерських організацій, з фермерським самоврядуванням, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але мали інформативне повідомлення про те, чому вони протестують. Це пов'язано з їхньою складною економічною ситуацією", - зазначив міністр.
Політик підкреслив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.
"Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці - ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною", - пояснив він.
"Ми будемо вести переговори однозначно до кінця, тому що правота на боці фермерів і Мінагрополітики, яке має схожу з фермерами позицію", додав він.
Міністр зазначив, що не хоче обмежувати права фермерів, право на протест, на опозицію.
Нагадаємо, польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною - "Медика - Шегині". Їх дії відбуваються в рамках загальнопольського протесту фермерів.
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