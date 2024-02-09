Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною зернових на 3,2 млн тонн

09:31 09.02.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень 2023-го - серпень 2024-го) на 1 млн тонн - до 15 млн тонн, фуражного зерна - на 2,2 млн тонн - до 25,37 млн тонн.

Згідно з лютневим звітом американського відомства, зокрема, оцінку обсягів постачання української кукурудзи на світовий ринок поліпшено на 2 млн тонн - до 23 млн тонн.

Зазначено, що таке зростання експорту стане можливим завдяки скороченню внутрішнього споживання: пшениці - на 0,6 млн тонн, до 8 млн тонн, кукурудзи - на 0,5 млн тонн, до 5 млн тонн, а також зменшенню перехідних залишків: пшениці - на 0,4 млн тонн, до 3,98 млн тонн, кукурудзи - на 1,5 млн тонн, до 5,32 млн тонн.

Водночас оцінку врожаю залишено без змін: пшениці - 23,4 млн тонн, фуражного зерна - 37,62 млн тонн, зокрема кукурудзи - 30,5 млн тонн.

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР покращено на 0,83 млн тонн - до 785,74 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено на 1,15 млн тонн - 210,69 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули в бік зниження на 0,59 млн тонн - до 259,44 млн тонн.

Стосовно кукурудзи прогноз її світового виробництва в лютому знижено на 3,16 млн тонн, до 1 млрд 232,57 млн тонн, тоді як експорту - лише на 0,07 млн тонн, до 200,82 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів - на 3,16 млн тонн, до 322,06 млн тонн.

Як повідомлялося, в Україні поліпшення оцінок експорту зерна цього маркетингового року пояснюють нарощуванням обсягу транспортування його новим морським коридором під контролем ВМС ЗСУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5707
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 40,4129
  0,0906
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5433  0,03 0,07 38,0333  0,02 0,06
EUR 40,4900  0,05 0,13 41,2493  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес