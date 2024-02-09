Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною зернових на 3,2 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень 2023-го - серпень 2024-го) на 1 млн тонн - до 15 млн тонн, фуражного зерна - на 2,2 млн тонн - до 25,37 млн тонн.

Згідно з лютневим звітом американського відомства, зокрема, оцінку обсягів постачання української кукурудзи на світовий ринок поліпшено на 2 млн тонн - до 23 млн тонн.

Зазначено, що таке зростання експорту стане можливим завдяки скороченню внутрішнього споживання: пшениці - на 0,6 млн тонн, до 8 млн тонн, кукурудзи - на 0,5 млн тонн, до 5 млн тонн, а також зменшенню перехідних залишків: пшениці - на 0,4 млн тонн, до 3,98 млн тонн, кукурудзи - на 1,5 млн тонн, до 5,32 млн тонн.

Водночас оцінку врожаю залишено без змін: пшениці - 23,4 млн тонн, фуражного зерна - 37,62 млн тонн, зокрема кукурудзи - 30,5 млн тонн.

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР покращено на 0,83 млн тонн - до 785,74 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено на 1,15 млн тонн - 210,69 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули в бік зниження на 0,59 млн тонн - до 259,44 млн тонн.

Стосовно кукурудзи прогноз її світового виробництва в лютому знижено на 3,16 млн тонн, до 1 млрд 232,57 млн тонн, тоді як експорту - лише на 0,07 млн тонн, до 200,82 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів - на 3,16 млн тонн, до 322,06 млн тонн.

Як повідомлялося, в Україні поліпшення оцінок експорту зерна цього маркетингового року пояснюють нарощуванням обсягу транспортування його новим морським коридором під контролем ВМС ЗСУ.