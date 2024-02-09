Фінансові новини
- |
- 09.02.24
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною зернових на 3,2 млн тонн
09:31 09.02.2024 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України у 2023/24 маркетинговому році (МР, вересень 2023-го - серпень 2024-го) на 1 млн тонн - до 15 млн тонн, фуражного зерна - на 2,2 млн тонн - до 25,37 млн тонн.
Згідно з лютневим звітом американського відомства, зокрема, оцінку обсягів постачання української кукурудзи на світовий ринок поліпшено на 2 млн тонн - до 23 млн тонн.
Зазначено, що таке зростання експорту стане можливим завдяки скороченню внутрішнього споживання: пшениці - на 0,6 млн тонн, до 8 млн тонн, кукурудзи - на 0,5 млн тонн, до 5 млн тонн, а також зменшенню перехідних залишків: пшениці - на 0,4 млн тонн, до 3,98 млн тонн, кукурудзи - на 1,5 млн тонн, до 5,32 млн тонн.
Водночас оцінку врожаю залишено без змін: пшениці - 23,4 млн тонн, фуражного зерна - 37,62 млн тонн, зокрема кукурудзи - 30,5 млн тонн.
Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР покращено на 0,83 млн тонн - до 785,74 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено на 1,15 млн тонн - 210,69 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули в бік зниження на 0,59 млн тонн - до 259,44 млн тонн.
Стосовно кукурудзи прогноз її світового виробництва в лютому знижено на 3,16 млн тонн, до 1 млрд 232,57 млн тонн, тоді як експорту - лише на 0,07 млн тонн, до 200,82 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів - на 3,16 млн тонн, до 322,06 млн тонн.
Як повідомлялося, в Україні поліпшення оцінок експорту зерна цього маркетингового року пояснюють нарощуванням обсягу транспортування його новим морським коридором під контролем ВМС ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню
|Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ринок офісної нерухомості Києва за 5 років може розширитися на третину - UTG
|Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG
|Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною зернових на 3,2 млн тонн
|Нафта прямує до тижневого прибутку, після того, як Ізраїль відхилив пропозицію про припинення вогню
|Дія.City планують поширити на виробників протезів та електромобілів – Шмигаль
|АМКУ оштрафував Нафтогаз за заправки Glusco. Але дозволив концентрацію
Бізнес
|Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент
|TSMC побудує другий завод у Японії
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль