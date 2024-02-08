Україна відправила перше цього року судно з гуманітарною пшеницею

Українським морським коридором рухається балкер з гуманітарною пшеницею для Нігерії - це перше судно у 2024 році, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у межах програми Grain From Ukraine.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Телеграмі.

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії. Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма Grain From Ukraine була ініційована Володимиром Зеленським у листопаді 2022 року та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами. За перший рік у межах програми було відправлено 170 тис. т гуманітарної пшениці до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану.

Як повідомлялося, на другому міжнародному саміті Grain From Ukraine, що пройшов в Києві 25 листопада 2023 року на продовження гуманітарної програми зібрано понад $100 млн для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.