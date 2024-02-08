Китай відкрив ринок для українського меду

Українські виробники меду відтепер можуть постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що Україна та Китай провели всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду і процедура відкриття ринку, яка розпочалась ще у 2019 році, офіційно завершена.

«Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контролю в Україні», - наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Погоджена форма сертифіката здоров'я на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво».

Відомство рекомендує потенційним експортерам меду ознайомитись з методичними рекомендаціями для державних ветеринарних інспекторів України та операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт меду до КНР.

У Держпродспоживслужбі зауважують, що ринок Китаю є дуже перспективним для експорту продукції українського виробництва і його відкриття для українського меду значно розширює можливості для вітчизняних виробників.

Як повідомлялося, Китай вже відкрив свій ринок для українських виробників: кукурудзи, молока та молочних продуктів, сої, ячменю, шротів та жомів, яловичини, а також замороженої лохини та чорниці.