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АНАЛІТИКА

В Україні подешевшала картопля

14:29 07.02.2024 |

Новини АПК

 

В Україні ціни на картоплю впали до 16-22 грн/кг ($0,43-0,59/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що падінню цін сприяло збільшення пропозиції картоплі на ринку. Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на цю продукцію в бік зниження.

За даними EastFruit, пропозиція картоплі почала збільшуватися ще наприкінці минулого тижня, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги цієї продукції. Прийняти таке рішення виробники були змушені у зв'язку зі стрімким погіршенням якості картоплі в сховищах.

Водночас господарства, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картоплю активізується ближче до кінця поточного місяця.

Як повідомляв Укрінформ, в Україну почали завозити картоплю з-за кордону через зростання цін.
 

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