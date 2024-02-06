Україна торік збільшила імпорт агропродукції майже на 13%

У 2023 році в Україну ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол. США, що майже на 13% більше, ніж у 2022 році.

Про це розповів провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

Духницький зазначив, що у 2023 році країни Європейського Союзу утримали свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України. Відтак, торік вартість поставок з Євросоюзу збільшилася проти показників 2022 року на 9% і становила 3,68 млрд дол. США. При цьому частка країн ЄС п'ятий рік поспіль перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6%.

Він додав, що торік обсяги поставок продовольства з країн Азії склали 1,365 млрд дол. США (19,1%), Латинської Америки - 511 млн дол. США (7,2%), Африки - 326 млн дол. США (4,6%). В

Лідером за обсягом імпорту в Україну за підсумками 2023 року була Польща, яка продала сільськогосподарських товарів на суму 950 млн дол. США, перевищивши показник 2022 року у 881 млн дол. США.

Крім неї, вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали: Туреччина (627 млн дол. США); Німеччина (534 млн дол. США); Італія (337 млн дол. США); Норвегія (304 млн дол. США); Франція (282 млн дол. США); Нідерланди (278 млн дол. США); Сполучені Штати Америки (252 млн дол. США); Іспанія (233 млн дол. США) та Китай (216 млн дол. США).

Духницький зауважив, що загалом на ці десять країн торік припало понад 56% всього імпорту сільгосппродукції.

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують такі групи продуктів: плоди, ягоди і горіхи (812 млн дол. США); риба і морепродукти (804 млн дол. США); алкогольні та безалкогольні напої (719 млн дол. США); вироби з тютюну (494 млн дол. США); різні харчові продукти (473 млн дол. США); насіння й плоди олійних культур (411 млн дол. США). відходи, корми для тварин (411 млн дол. США), овочі (373 млн дол. США). Ці продукти сформували 63% вартості імпорту агропродукції в Україну.

Науковець розповів, що імпорт продовольства в Україну у 2023 році став четвертим за вартісними обсягами за часів незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2023 року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та ін.) на 22,1 млрд дол. США.