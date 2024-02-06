В Україні ціна на картоплю може сягнути 40 гривень за кілограм - експерт

В Україні ціна на картоплю може сягнути 40 гривень за кілограм.

Таку думку висловила оглядачка в галузі сільського господарства центру "АГРО Перспектива" Лариса Гук у ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

"2022 року ми мали шалені ціни на цибулю з низки причин. Південь відпав і ми мали певні проблеми з овочами. Цибуля подекуди сягала 70-100 гривень. Цього сезону ми маємо проблеми з картоплею. Ще восени вона коштувала 9-12 гривень, зараз 25-30 і це ще не межа. Як кажуть виробники, вони орієнтуються на 40 гривень за кілограм, плюс-мінус", - сказала експертка.

Вона зауважила, що до нового врожаю ще кілька місяців. Водночас, за її словами, цього сезону українці майже не робили запасів картоплі на зиму.

Вона зауважила, що до нового врожаю ще кілька місяців. Водночас, за її словами, цього сезону українці майже не робили запасів картоплі на зиму.