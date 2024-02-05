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АНАЛІТИКА

Україна у січні експортувала 7,7 мільйона тонн агропродукції - УКАБ

10:35 05.02.2024 |

Новини АПК

 

У січні 2024 року Україна експортувала 7,7 мільйона тонн продукції агропромислового комплексу, що на 0,3% нижче аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і певна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.

У січні 2024 року Україна скоротила експорт зернових у порівнянні з груднем 2023 року на 1% - до 5,3 млн т (частка кукурудзи у структурі експорту - 63%, пшениці - 30%, ячменю - 6%). Україна на 1% скоротила експорт олійних культур - до 765 тис. т (частка ріпаку - 52%, соєвих бобів - 40% та насіння соняшнику - 7%).

Експорт рослинних олій у січні становив 664,5 тис. т, що на 6% менше, ніж у грудні торік. Частка соняшникової олії у структурі експорту 92%, соєвої - 5% та ріпакової - 3%. При цьому, на 20% Україна наростила експорт макухи після вилучення рослинних олій до 591,1 тис. т (частка соняшникової макухи - 92%, соєвої - 8%).

Україна у січні скоротила експорт інших видів агропромислової продукції на 2% до 391,6 тис. т.

В УКАБ зауважують, що у січні Україна збільшила експорт ріпаку в порівнянні з іншими олійними культурами. Зазвичай, до Нового року встигали експортувати весь призначений для цього обсяг. Цього року в Україні ще залишається продукція, яка активно експортується.

Україна також наростила обсяги експорту соняшникової макухи. В основному це відбулося за рахунок налагодження експорту до Китаю за допомогою існуючого морського коридору.

В УКАБ пояснюють, що наявна динаміка експорту дозволяє поступово зменшувати залишки агропромислової продукції, що призначені для експорту, та забезпечувати аграріїв фінансовими ресурсами для подальшої діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Державної митної служби, за підсумками 2023 року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та ін.) на суму 22,1 млрд дол. США.
 

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