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АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство у січні знизились: м’ясо дешевшає 7 місяців поспіль

17:27 02.02.2024 |

Новини АПК

 

У січні світові ціни на продовольство дещо знизились, переважно завдяки подешевшанню зернових та м'яса. Індекс продовольчих цін ФАО становив 118 пунктів.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська ООН (ФАО).

"У січні середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, за допомогою якого щомісяця відстежується динаміка світових цін на продовольчі товари, становило 118 пунктів, що на 1%нижче за рівень грудня і на 10,4% нижче за відповідний показник за той же період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Порівняно із груднем значення Індексу цін на зернові знизилося на 2,2%. У січні було зафіксовано зниження світових експортних цін на пшеницю, зумовлене гострою конкуренцією між експортерами та появою на ринку нового врожаю з країн Південної півкулі. Світові експортні ціни на кукурудзу різко знизилися, а світові котирування рису, навпаки, у січні зросли на 1,2 %.

Індексу цін на рослинні олії у січні збільшився незначно і лише на 0,1% перевищив грудневий показник, але все ще на 12,8% нижче значення січня минулого року: помірне зростання світових цін на пальмову та соняшникову олії перекрив зниження цін на соєву та рапсову олії.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО практично не змінився порівняно з переглянутим значенням за грудень і виявилося на 17,8% нижчим за відповідний показник минулого року. У січні світові котирування вершкового масла та незбираного сухого молока зросли, практично повністю перекривши зниження котирувань знежиреного сухого молока та сиру.

Індекс цін на м'ясо продовжив знижуватися сьомий місяць поспіль, скоротившись на 1,4% порівняно з рівнем грудня: значний обсяг пропозиції з боку провідних країн-експортерів спричинив зниження світових цін на м'ясо птиці, яловичину та свинину. Міжнародні ціни на баранину, навпаки, зросли.

Індексу цін на цукор підвищився на 0,8% порівняно з груднем, що обумовлено зростанням занепокоєння у зв'язку з рівнем опадів нижче за середній у Бразилії та відповідними можливими наслідками для врожаю цукрової тростини разом з несприятливими прогнозами щодо обсягу виробництва у Таїланді та Індії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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