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Мінагрополітики цього року відновить ряд програм із підтримки аграріїв
16:01 02.02.2024 |
У 2024 році Міністерство аграрної політики та продовольства продовжить реалізацію низки програм з підтримки аграріїв. Окрема увага приділятиметься сільгоспвиробникам на деокупованих територіях.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час вітального слова на Всеукраїнському аграрному саміті.
Висоцький зазначив, що торік української аграрної продукції експортували майже на $22 млрд, що свідчить про те, що агросектор продовжує працювати і розвиватися, попри війну та майже 20% тимчасово окупованих територій.
"Підтримка аграріїв, особливо на деокупованих територіях, важлива з точки зору соціальної складової, справедливості і можливості працювати всім сільгоспвиробникам. Тому в 2024 році буде реалізована програма підтримки малих фермерів, які мають до 120 га", - сказав Висоцький.
Також продовжиться реформа меліорації. У держбюджеті закладено 200 млн грн на компенсацію для закупівлі обладнання на зрошення. Також програмою можуть скористатися Організації водокористувачів.
Крім того, продовжує діяти урядова грантова програма на розвиток садів та теплиць. Як відзначив Висоцький, торік було видано грантів на закладку нових садів площею 2 тис. гектарів, що, за його словами, досить суттєвий об'єм у порівнянні з минулими роками, тасвідчить про активний розвиток садівництва.
Перший заступник міністра повідомив, що передбачена також допомога в тваринницькій галузі, яка суттєво постраждала через повномасштабне вторгнення Росії.
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