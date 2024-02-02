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АНАЛІТИКА

Угорські фермери протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна

 

Наступної п'ятниці угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема для зернових.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Керівник Асоціації об'єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Перед цим міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує ніяких рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції.

Пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, серед яких і Угорщина, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.

Термін дії поточного продовження режиму торгівлі без мит і квот для України спливає 5 червня 2024 року, для Молдови - 24 липня 2024 року.

Ключові теги: Угорщина
 

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