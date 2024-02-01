Імпорт добрив в Україну відновлюється, проблем на митниці більше немає - УКАБ

Імпорт добрив через кордон почав поступово відновлюватися, митниця повертається до стандартної системи перевірок, повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) з посиланням на операторів ринку добрив.

В УКАБ нагадали, що в середині січня фіксували безліч звернень учасників ринку зі скаргами на відмову Державної митної служби розмитнювати добрива, які не пройшли перевірку в лабораторії. Це призводило до втрат імпортерів через простій транспорту і зрив термінів постачання за укладеними контрактами.

Розпочинаючи з поточного тижня контроль походження товарів здійснюється шляхом перевірки відповідних документів, як це передбачено міжнародними договорами та чинним законодавством України, зазначили в бізнес-об'єднанні.

"Відновлення належної системи імпорту добрив через митницю стало можливим завдяки спільним зусиллям представників ринку та за сприяння і скоординованих дій Мінекономіки, Мінагрополітики та митниці шляхом проведення відповідних зустрічей зі сторонами процесу для вирішення питання. Так, минулого тижня за ініціативою УКАБ відбулась робоча зустріч представників операторів ринку добрив з Юлією Свириденко за участі Мінагрополітики, Мінекономіки, митниці та силових структур", - повідомили в УКАБ та подякували першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко за сприяння бізнесу.