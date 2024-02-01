Мінагрополітики відновило бронювання військовозобов'язаних аграріїв через електронний кабінет

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про відновлення стандартної процедури приймання заявок на бронювання військовозобов'язаних співробітників агропромислового комплексу.

"Відновлено роботу електронного кабінету запитів на бронювання військовозобов'язаних", - написало міністерство в телеграмі.

Згідно з повідомленням, прийом заявок на електронну пошту завершено. Заявки, подані на електронну пошту до 13:00 1 лютого 2024 року, будуть розглянуті в робочому порядку.

Як повідомлялося, Мінагрополітики в середу, 31 січня, повідомило про внесення змін до правил прийому заявок на бронювання військовозобов'язаних через тимчасову технічну проблему в роботі "кабінету бронювання".