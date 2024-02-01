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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики відновило бронювання військовозобов'язаних аграріїв через електронний кабінет

14:12 01.02.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про відновлення стандартної процедури приймання заявок на бронювання військовозобов'язаних співробітників агропромислового комплексу.

"Відновлено роботу електронного кабінету запитів на бронювання військовозобов'язаних", - написало міністерство в телеграмі.

Згідно з повідомленням, прийом заявок на електронну пошту завершено. Заявки, подані на електронну пошту до 13:00 1 лютого 2024 року, будуть розглянуті в робочому порядку.

Як повідомлялося, Мінагрополітики в середу, 31 січня, повідомило про внесення змін до правил прийому заявок на бронювання військовозобов'язаних через тимчасову технічну проблему в роботі "кабінету бронювання".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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