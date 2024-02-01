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В Україні вперше здадуть в оренду лиман для вирощування креветок
11:48 01.02.2024 |
Кабінет Міністрів дозволив віддати в оренду акваторію Сухого лиману на Одещині для вирощування молюсків та креветок.
Відповідне розпорядження "Про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультуриˮ № 60-р схвалено урядом на минулому засіданні, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
У міністерстві відзначають, що вперше в історії України підприємцям дозволять взяти в оренду частину акваторії для вирощування марикультури. Зокрема, конкретна ділянка водойми в Сухому лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.
Заступник міністра агрополітики Віталій Головня уточнив, що право оренди акваторії на 7 років виставлять на електронні торги, які оголосять найближчим часом.
Він нагадав, що марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.
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