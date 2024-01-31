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Хто та скільки вирощує: В Україні почали готувати реєстр виробників коноплі
17:36 31.01.2024 |
Міністерство аграрної політики та продовольства почало готувати проєкт наказу про створення реєстру виробників коноплі.
Про це повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький.
За словами Висоцького, Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.
"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - зазначив Висоцький.
Він додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.
Висоцький також наголосив, що закон про обіг технічних конопель - це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.
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