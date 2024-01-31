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Україна торік найбільше експортувала агропродукцію у Румунію, Китай та Туреччину
13:57 31.01.2024 |
У 2023 році у трійку найбільших імпортерів української агропродукції увійшли: Румунія, Китай та Туреччина.
Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.
Він зазначив, що Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.
Китай посів у рейтингу друге місце. При цьому у вартісному вимірі Піднебесна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до цієї держави становила 1888 млн дол. США, то 2023 року збільшилися приблизно на 18% - до 2220 млн дол. США. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.
Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на 1994 млн дол. США, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9%.
Пугачов зауважив, що наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину - до 1797 млн дол. США.
У десятку основних імпортерів української продукції також увійшли: Іспанія (1765 млн дол. США), Нідерланди (1274 млн дол. США), Єгипет (1066 млн дол. США), Італія (1045 млн дол. США), Німеччина (862 млн дол. США) та Угорщина (471 млн дол. США). Ці країни за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69% валютних надходжень.
Загалом у 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн - членів ЄС зменшилися проти показника 2022 року у 13,1 млрд дол. США на 4% і склали 12,6 млрд дол. США. Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57% від усього українського агроекспорту.
У 2023 році Азія, яка 2022 року вперше за понад 10 років втратила позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції, з часткою у 29,9% зберегла за собою друге місце. Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону становили торік 6,6 млрд дол. США.
Доходи від поставок до країн Африки 2023 року склали 1,6 млрд дол. США. Це забезпечило регіону частку у 7,2% від українського експорту сільгосппродукції.
У цілому ці три регіони закуповують понад 94% аграрної продукції українського виробництва.
Пугачов підкреслив, що виражений європейський вектор у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства продовжив домінування країн ЄС у рейтингу основних споживачів українських харчів у світі.
Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році українську аграрну продукцію найбільше імпортували Польща, Румунія та Туреччина.
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